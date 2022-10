La Bundesliga su Gosens | al Bayer piace ancora | altri tre club interessati

Inil Bayern Monaco viene dal 6 - 2 casalingo contro il Mainz ed é secondo in classifica,... Difensori: Bastoni, De Vrij, Skriniar, Acerbi, D'Ambrosio, Darmian, Dumfries,, Bellanova, ...... con l'obiettivo di confermarsi anche come big incontrastata della. Il tecnico dovrebbe ... Inter : Onana; Skriniar, D'Ambrosio, Acerbi; Damian, Barella, Asllani, Mkhitaryan,; Dzeko, ...“Siamo diversi rispetto all’andata”. Infine, uno sguardo alla gara: “È una bellissima sfida per noi, per vedere a che punto siamo L’esplosione definitiva di Federico Dimarco ha relegato in secondo pia ...Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi e Gosens prima di Bayern Monaco-Inter. Fonte: Canale YouTube del Club [Inter] Simone Inz ...