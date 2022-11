Koulibaly alla Juventus | il retroscena bomba | l’avevano preso | ma poi…

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 1 novembre 2022) E’ veramente clamorosa l’indiscrezione riguardoe un suo passaggio, sfumato,; andiamo a capire meglio la situazione. La, nell’ultima sessione di mercato, ha visto andare via due giocatori decisamente importanti a livello difensivo; stiamo parlando di Chiellini e de Ligt con quest’ultimo che, piano piano, è diventato un vero e proprio leader del Bayern Monaco. I bianconeri sono andati a sostituirli tenendo in prima squadra Gatti (acquistato nella scorsa sessione invernale ma lasciato in prestito al Frosinone) e con l’arrivo di Bremer. L’ex Torino, acquistato dopo un testa a testa con l’Inter, ha dimostrato fin da subito di avere le qualità e la personalità per giocare in una grande squadra e infatti in poco tempo si è imposto come leader della retroguardia bianconera. In molti, forse, ...