Juventus-Psg | Allegri in conferenza stampa | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Massimilianoparlerà inalla vigilia di-Psg, match valido per la sesta ed ultima giornata dei gironi di Champions League 2022/2023: ecco le informazioni sutv e. Il tecnico bianconero presenterà a Torino i temi della partita da dentro o fuori per la sua squadra per la qualificazione di Europa League. Appuntamento per seguire le sue parole alle ore 14 di martedì 1 novembre,su JTV (disponibile su Dazn) e potrebbe collegarsi live anche Sky Sport 24 (su Sky Go). SEGUI LASportFace.