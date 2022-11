Juve | senza Europa League Allegri sarà esonerato? Ecco il pensiero della dirigenza

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Alla vigilia dell’ultima sfida di Championscontro il Psg, lantus pensa già al futuro e ai possibili scenari perLantus deve assolutamente scendere in. Questo sarebbe ormai il desiderio, per provare a vincere la seconda competizione europea per importanza. In caso di quarto posto nel girone di Championsperò la posizione di Massimilianosarebbe a rischio, anche se verranno fatte valutazioni più importanti durante la sosta per il Mondiale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.