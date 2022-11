Juve | Allegri | ' Pogba? Senza operazione siamo stati penalizzati'

Conferenza stampa di presentazione di Massimilianoalla vigilia di Juventus - Psg , gara che per i bianconeri, si sa, non varrà l'accesso agli ottavi di finale di Champions, bensì un posto in Europa League nel caso in cui Szczesny e compagni ..."Per domani, a parte Locatelli, non recupero nessuno - spiega l'allenatore dellaMaxalla vigilia della gara di commiato dalla Champions, che lagiocherà in casa contro il Psg - . I tanti infortuni Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, poi ci sono gli ...La Juventus deve vincere contro il PSG per qualificarsi all'Europa ... L'allenatore della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara di commiato dalla Champions si è espresso così: ...Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Psg, Max Allegri ha parlato anche dei numerosi infortuni in casa Juve: "Per ...