Julio Velasco nelle Marche | “Fare preparazione atletica nei corridoi”

Corriere della Sera

...(commissario tecnico della nazionale di volley maschile dal 1989 al 1996 che ha collezionato 3 ori europei, 2 mondiali e 5 vittorie nella World League); Sergio Parisse (capitano della ...... 10 novembre (dalle ore 15 alle 16), alla quale parteciperanno Gianluigi Buffon (portiere della Juventus dei record e della Nazionale campione del mondo),(Commissario Tecnico della ... Julio Velasco e il fratello desaparecido per due mesi: «Non saprò mai se cercavano me» Congresso Nazionale SIOT ospita campioni dello sport (da Buffon a Velasco) a margine di una tavola rotonda scientifica sulla gestione chirurgica dei traumi. “Il ritorno all'attività agonistica dell'at ...La Cremonese incappa in un altro pareggio; per centrare la vittoria manca ancora un ultimo e complicato step Chi vince festeggia, chi perde spiega dice Julio Velasco. Eppure anche tutti questi pareggi ...