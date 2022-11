(Di martedì 1 novembre 2022) Dopo aver disputato ad Abu Dhabi il migliordi sempre, la Nazionale Italiana disi appresta ad affrontare una nuova trasferta in quel didal 4 al 6 novembre per il terzultimo evento stagionale del World Tour 2022. Sono ben 19 ikaiscritti alazero, di cui 10 uomini e 9 donne, con la presenza di quasi tutti i big del movimento tricolore. Spiccano comunque le assenze di Angelo Pantano, Elios Manzi, Assunta Scutto e Giulia Carnà, oltre all’infortunato Fabio Basile. Da segnalare il debutto nel circuito maggiore della 19enne Sara Lisciani, medaglia di bronzo nei 63 kg alle ultime due edizioni consecutive dei Campionati Europei Juniores. Occasione importante peratleti italiani nel percorso ...

OA Sport

Di seguito l' elenco completo degli atleti italianiper il Grand Slam Abu Dhabi 2022 di, in programma dal 21 al 23 ottobre:Tra gli uomini vedremo in azione anche Angelo Pantano (60 kg), Matteo Piras (66), Elios Manzi (bronzo europeo in carica nei 66 kg), Giovanni Esposito (vice - campione d'Europa nei 73 kg), Antonio ... Judo, i convocati dell'Italia per il Grand Slam di Baku: presenti tanti big azzurri, spedizione numerosa Una bella soddisfazione quella della giovane atleta Massetana. Massa Marittima: Dopo una brillante stagione sportiva la commissione Nazionale attività giovanile della federazione italiana judo - lotta ...MASSA MARITTIMA - Un'altra bella soddisfazione per la giovane atleta massetana Irene Machetti. Dopo una brillante stagione sportiva, la commissione ...