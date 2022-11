Jovic | arriva la rettifica | ' Mi scuso | mie parole fraintese Fiorentina grande club'

L'attaccante serbo rettifica le parole ('Ritengo che venire alla Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per tornare alla mia vecchia forma e tornare di nuovo a giocare in un grande club') e si ......a sorpresa il gol viola. Su calcio d'angolo di Biraghi Milenkovic svetta e di testa mette in rete. Dopo il gol, la Fiorentina gioca da Fiorentina per qualche minuto. Al 17', servito da ...L'attaccante serbo rettifica le parole ("Ritengo che venire alla Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per tornare alla mia vecchia forma e tornare di nuovo a giocare in un grande club") e si sc ...Attraverso parole che l'entourage hanno fatto pervenire ai media serbi, arriva il chiarimento di Luka Jovic dopo l'intervista alla testata ATV in cui avrebbe detto di considerare ...