Inter | il nuovo infortunio di Lukaku scatena i social | VIDEO

... primo presidente romano di Azione Universitaria , è considerato l'uomodi Fratelli d'Italia ,... 28 anni, milanese, punto di riferimento della curva dell', che dopo la sconfitta si convertì ...di Fabio Gennari L'anno scorso, sullo stesso campo, unproblema muscolare al 39' (leggasi ricaduta) lo costrinse ad abbandonare il campo e a segnare ... Lecce e: per chiudere in bellezza il ...Nell’ultima puntata della Bobo TV si è parlato anche del nuovo infortunio di Lukaku, con Cassano che ha scoperto il tutto in diretta ...Con Lukaku ancora ai box, massiccio turnover per il tecnico nerazzurro che pensa già alla sfida con la Juventus. Mai una sconfitta sul campo dei bavaresi.