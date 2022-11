Infortunio Lukaku | Mondiale a rischio? Le ultime

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 novembre 2022) Sembra proprio non voler iniziare il secondo capitolo della saga-Inter, con l’attaccante belga che si trova di nuovo ai box per una ricaduta, e praticamente mai presente in questa prima parte di stagione. Proprio lui che, a parere di tutti, doveva essere il valore in più della seconda Inter di Inzaghi, il quale ha però sopperito egregiamente alle sue continue assenze, aiutato anche da uno splendido Edin Dzeko.Inter, niente più Inter fino al 2023 I responsi che ci arrivano sulle condizioni dell’attaccante belga sono chiari. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ilnon è a, a patto che il giocatore si curi a dovere e con i dovuti tempi, presupponendo che non sarà disponibile per il club fino ...