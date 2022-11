Individuati gli ultras dell' Inter che hanno svuotato la Nord | cosa rischiano

Nel corso della partita di sabato sera con la Sampdoria, centinaia di spettatori sono stati mandati via a forza in segno di lutto verso l'uccisione del ...Durante il match contro la Sampdoria Sono statidalla Digos di Milanoultras che, sabato scorso, hanno fatto svuotare la curva Nord al Meazza durante il match Inter - Sampdoria, dopo che si era diffusa la notizia dell'omicidio di ...Milinkovic squalificato salta il derby. Individuati gli ultras che hanno invitato i tifosi a lasciare San Siro. Il Ministro dello Spot incontrerà Malagò per la questione ginnaste. Lunedì la riunione p ...La Digos ha individuato alcuni ultras che hanno costretto tifosi a lasciare curva Nord durante la gara tra Inter e Sampdoria, in seguito alla notizia ...