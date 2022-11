Il valore del silenzio in un mondo assordato dai social | corani del sapere odierno

(Di martedì 1 novembre 2022) Se ho letto bene, i giornalisti di Repubblica sono entrati in sciopero un paio di giorni fa anche perché il loro direttore (il mio vecchio amico Maurizio Molinari che aveva debuttato nell’Indipendente diretto da Pialuisa Bianco) ha promesso di rafforzare la versione “digitale” del quotidiano rispetto alla versione cartacea. C’è che i giornali di carta vagolano oggi nella mestizia. Quando alla mattina vado all’edicola vicino casa mia dove compro cinque quotidiani (ne vorrei comprare otto-dieci) mai una volta ho visto qualcuno sotto i trenta-quarant’anni che li comprasse. Mai. Non dico i comizi, non dico i giornali di partito d’antan, non dico gli editoriali di opinion maker particolarmente influenti quali sono stati Indro Montanelli o Eugenio Scalfari. Tutto al contrario la recente campagna elettorale italiana s’è incentrata sul web. E’ lì che i vari leader di partito hanno ...

