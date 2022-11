La Gazzetta dello Sport

Quie l'Inter si sono sfiorati e basta: siamo al poco tendente al niente. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : ...Romelustarientrando in campo e il suo obiettivo è tornare titolare nella sfida di domenica contro la Juventus Romelustarientrando in campo e il suo obiettivo è ... Il piano Lukaku: punta il Mondiale, e potrebbe partire per il Belgio in anticipo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Romelu Lukaku sta piano piano rientrando in campo e il suo obiettivo è tornare titolare nella sfida di domenica contro la Juventus Romelu Lukaku sta piano piano rientrando in campo e il suo obiettivo ...