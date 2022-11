Il Paradiso delle Signore | trama 1° novembre 2022 | cosa nasconde Vito?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 1 novembre 2022) Al, il nuovo contabile,Lamantia, attirerà l'attenzione di Armando, che farà una sconcertante scoperta sul suo conto. Intanto, come si evince dalladi martedì 1°, Adelaide, sempre più intenzionata a vendicarsi di Flora per averle rubato Umberto, avrà un confronto con Matilde e le chiederà di nuovo di rovinare la Ravasi. La Frigerio, però, farà chiaramente capire alla cognata di avere posizioni diverse rispetto a lei e che non intende procedere seguendo le sue direttive. Dal canto suo, Salvatore sarà molto in apprensione per il suo matrimonio ora che Quinto è tornato nella vita di Anna e della piccola Irene. L'uomo, in particolare, è stato creduto disperso in mare, ma in realtà era prigioniero in Sud America e il ...