Il miliardario Tinkov rinuncia alla cittadinanza russa | ' Non voglio essere associato al fascismo'

L'imprenditore eOlegha rinunciato alla cittadinanza russa, dicendo di non voler essere associato al 'fascismo' o alle persone che collaborano con gli 'assassini'. In un post su Instagram ...MOSCA - "Non posso e non voglio essere associato a un Paese fascista che ha iniziato un conflitto contro il suo vicino pacifico e uccide ogni giorno persone innocenti". IlOleg, fondatore della banca online Tinkoff , non ha usato mezzi termini per annunciare di aver rinunciato alla cittadinanza russa per protesta contro quella che il Cremlino obbliga ... Russia, il miliardario Tinkov rinuncia alla cittadinanza per protesta contro il conflitto in Ucraina Il banchiere e miliardario russo Oleg Tinkov ha rinunciato alla cittadinanza russa per condannare la guerra in Ucraina. In un post l'uomo che dall'inizio del conflitto si ...Il fondatore di Tinkoff Bank scrive: "Non voglio essere associato a un Paese fascista". Lo scorso aprile aveva condannato l'operazione militare ...