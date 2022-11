Il Giudice sportivo multa il Torino per il tempo perso dai raccattapalle

(Di martedì 1 novembre 2022) Nuova figura nel prezzario del: iperdi. Ilè stato infattito per 5mila euro a titolo di responsabilità oggettiva «per avere proprirallentato, per tutto il secondodella gara, la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti ildi recupero». Nel comunicato delsi legge anche delle squalifiche a Lecce, Roma e Udinese: come sempre, non manca l’accurata descrizione delle bottigliette di plastica lanciate dai tifosi: semipiene, semivuote, intere, tagliate e così via. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato verso il settore ...

IlMastrandrea l'ha squalificato per una giornata di gara, con ammonizione ad ammenda di 5mila euro, "per avere al 25' del secondo tempo contestato una decisione arbitrale rivolgendo ...Sono otto i giocatori squalificati per un turno dalGerardo Mastrandrea dopo la 12/a giornata della Serie A. Si tratta di Dimitrios Nikolau (Spezia) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per essersi reso ...Il Giudice sportivo ha inflitto sanzioni pecuniarie a quattro club della massima serie dopo le gare dell'ultimo turno.Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noti i provvedimenti in vista della tredicesima giornata di Serie A. Sono otto i calciatori squalificati per un turno, a cominciare da Sergej Milinkovic-Savic ch ...