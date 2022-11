Il giudice sportivo ferma Milinkovic | salta il derby Multa alla Roma

Il, Gerardo Mastrandrea, in merito alla 12esima giornata di Serie A, ha squalificato per un turno Dimitrios Nikolaou (Spezia), Federico Ceccherini, Isak Hien e Pawel Dawidowicz (Verona),...Sono otto i giocatori squalificati per un turno dalGerardo Mastrandrea dopo la 12/a giornata della Serie A. Si tratta di Dimitrios Nikolau (Spezia) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per essersi reso ...Il Giudice Sportivo ferma il serbo per un turno. Individuati gli ultras che hanno invitato i tifosi a lasciare San Siro. Il Ministro dello Spot incontrerà Malagò per la questione ginnaste. Lunedì in L ...Il centrocampista della Lazio è stato sanzionato "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Ammenda al club giallorosso ...