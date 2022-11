Il direttore dell’Isokinetic | Della Villa | “Infortuni? A gennaio sarà un’altra stagione”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 novembre 2022) In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Francesco“Gruppo medico di riabilitazione sportiva e ortopedica” ha parlato deglidelle ultime settimane in Serie A. Il medico ha detto la sua sul campionato e sulle problematiche legate al Mondiale in inverno che, a detta sua, inevitabilmente ha portato a degli. Queste le sue parole: «Acominceràper chi resta e chi va. Aspettiamoci di tutto: da qui a, con il Mondiale nel mezzo, il rischioper i calciatori riserverà delle sorprese. L’aumento di stop per cause muscolari nella nostra Serie A promette di essere solo l’inizio. Dopo il nuovo stop di ...