Il Cristo Velato a Liverpool a tifare Napoli | il geniale messaggio dei tifosi azzurri fa il giro del web – FOTO

Napoli da Vivere

Una folla superiore a quella del, grida una signora dal balcone, mentre in strada un flusso ininterrotto di persone, soprattutto straniere, si reca in visita alla Mecca del pallone. "...Abbiamo girato per il centro storico e prenotato una visita al. Ci stiamo trovando davvero bene. Certo, siamo sorpresi per la passione per il calcio dei napoletani. Noi tifiamo Milan ma ... Visite straordinarie alle Cripte segrete di San Domenico Maggiore a Napoli Una folla superiore a quella del Cristo velato, grida una signora dal balcone, mentre in strada un flusso ininterrotto di persone, soprattutto straniere, si reca in visita alla Mecca del pallone.Madre Maurizia Biancucci, è la nuova superiora delle Suore Riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo, un ordine fondato dall' abate benedettino padre Ildebrando Gregori che nel 1950 di ...