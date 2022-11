' Il Collegio 7' | questa sera alle 21 20 su Rai 2 | le anticipazioni della quinta puntata

(Di martedì 1 novembre 2022) "Il",21.20 su Rai 2: il tempo delle seconde possibilità sta per finire, ma non tutti i ragazzi sembrano averlo chiaro. Per festeggiare il decennaleCostituzione, il ...

"Il",sera alle 21.20 su Rai 2: il tempo delle seconde possibilità sta per finire, ma non tutti i ragazzi sembrano averlo chiaro. Per festeggiare il decennale della Costituzione, il ......la prima dei non eletti neldi Catania per il M5S e adesso è subentrata a Nuccio Di Paola che essendo stato eletto nei collegi di Catania e di Caltanissetta ha scelto quest'ultimo....Il Collegio 7 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della serie tv in onda su Rai 2 il martedì sera. Tutte le info ..."Porta a Porta", questa sera alle 23.30 su Rai 1 un nuovo appuntamento con lo storico talk show di approfondimento, politico e non solo, condotto da Bruno Vespa.