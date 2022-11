Il Collegio 7 | eliminati | chi è stato eliminato espulso oggi?

Leggi su tpi

(Di martedì 1 novembre 2022) Il7,: chi èIL– Chi è, martedì 1 novembre 2022, nel corso della quarta puntata de Il7, il docu-reality in onda su Rai 2? La quarta puntata del reality è stata ricca di colpi di scena. A dover lasciare il reality show è… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Cast Ma qual è il cast (alunni) de Il7, in onda su Rai 2? In tutto 21 giovani tra i 13 e i 17 anni (11 ragazzi e 9 ragazze). Nel cast troviamo: Alessia Abruscia (14 anni), Elisa Angius (15 anni), Sofia Brixel (16 anni), Marta Maria Erriquez (16 anni), Zelda Nobili (15 anni), Priscilla ...