Il capo della polizia di Seul chiede scusa per la strage di Halloween | 11 chiamate ignorate | «Penso che resterò schiacciato»

(Di martedì 1 novembre 2022) Erano arrivate almeno quattro ore primale telefonate alladi, con richieste di aiuto e segnalazioni sul pericolo sempre più evidente nel vicolo vicino all’Hotel Hamilton di Itaewon, la zonamovidacapitale coreana, in cui sono morte 156 persone, mentre altre 152 sono rimaste ferite durante la prima festa disenza restrizioni anti Covid. Al 112 coreano sarebbero arrivate almeno 11d’emergenza, di cui sono state diffuse le trascrizioni, come emerso durante un’audizione parlamentare. Davanti ai deputati, ilnazionale, Yoon Hee-keun, si è assunto la responsabilitàtragedia e ha chiesto ...

Al vertice dell'Alvorada sono stati convocati il ministroGiustizia Anderson Torres, ilProcura generale, il ministroDifesa e il candidato alla vicepresidenza Braga Netto. ......in concomitanza con le mosse dell'imprenditore di sciogliere il consiglio di amministrazione... Musk è già adi Tesla, SpaceX, The Boring Company e Neuralink, quindi il tempo a disposizione ...Berna, 01.11.2022 - Dal 2 al 4 novembre, Jirí Šedivý, Chief Executive dell’Agenzia europea per la difesa (AED), incontrerà il capo dell’armamento svizzero Martin Sonderegger e discuterà con altri rapp ...L’attore e regista statunitense Ben Affleck è stato invitato a visitare Kiev e ha tenuto una videoconferenza con il capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Ben Affl ...