IL CANTANTE MASCHERATO | IVA ZANICCHI NUOVA GIUDICE DI MILLY CARLUCCI ANTEPRIMA

... la conduttrice non si fermerà e proseguirà il suo percorso in Rai , dove in primavera tornerà come giurato del fortunato show di Milly Carlucci ' Il'. In realtà la Balivo quest'...Tanto che, secondo alcune indiscrezioni, per Iva Zanicchi sarebbe in arrivo una grande sorpresa: la conduttrice la vorrebbe al suo fianco anche a Il, l'altro suo show di successo.Milly Carlucci ha pronto un nuovo ingaggio Secondo quello che anticipa il portale specializzato BubinoBlog infatti Iva Zanicchi è stata reclutata per far parte della giuria nella prossima edizione de ...Iva Zanicchi ha fatto parlare di sé a “Ballando con le stelle”, e le polemiche non sono mancate. Ma pare che Milly Carlucci la voglia ancora al suo fianco.