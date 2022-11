I viaggiatori | rilasciato il poster del nuovo film Sky | trama e cast

(Di martedì 1 novembre 2022) È statodi recente ilde ISky Original di Ludovico Di Martino, approdato in anteprima ad Alice nella Città. Prodotto da Sky Studios e Groenlandia, dal 21 novembre sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Presentato in anteprima alla sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, ovvero Alice nella Città, Iè una storia d’avventura che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi. I giovani, grazie a una strana macchina del tempo, viaggeranno fino al 1939, nella Roma fascista di Benito Mussolini. Nel, Matteo Schiavone nel ruolo di Max, Fabio Bizzarro nei panni di Flebo, AndreaGaia Wlderk in quelli di Greta, Francesca Alice Antonini in quelli di Lena, Gianmarco Saurino nel ruolo di Beo e Federico Tocci nel ruolo ...

Lega Nerd

è una storia d'avventura che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che, grazie a una strana macchina del tempo, si ritroveranno in uno dei momenti più bui del nostro ...... c) l'esame per il trasporto su strada di merci per conto di terzi o per trasporto dial solo ambito internazionale, per coloro che sono già in possesso del titoloper l'ambito ... I viaggiatori: il poster di Ludovico Di Martino su Sky e NOW dal 21 novembre