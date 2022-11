I migranti sulle navi? Clamoroso | chi si schiera con Giorgia Meloni

(Di martedì 1 novembre 2022) Sarà il primo incontro nel giro di visite organizzato in Europa (giovedì prossimo) da. E probabilmente non è un caso. Non solo perché è una giovane donna "presidente", come lei, o perché dietro la sua elezione a capo dell'Europarlamento, a differenza di Ursula von der Leyen, ci sono anche i voti di Fdi e Lega. Ma perché Roberta Metsola potrebbe essere il miglior alleato del premier italiano nel tentativo di imporre una nuova idea di europeismo, basato non più sulla difesa dei Paesi di serie A e dei salotti buoni di Bruxelles, ma degli interessi nazionali degli stati membri. L'affinità tra le due era già emersa nelle scorse settimane, quando l'europarlamentare maltese, grande conoscitrice dell'Italia e dell'italiano, è stata una delle prime a difendere ladagli scomposti attacchi arrivati da alcune cancellerie e ...

EuropaToday

... qualche guaio lo provoca alla Meloni, costretta a fingere di essere informatanovità che ... Piantedosi, stretta suiIl Pd vuole stringere i tempi per il congresso per non stare nel guado ...Maggiori azioni per fermare la crisi del fentanil e l'afflusso disono state ricercate non ...per richiamare i riflettori più grandi sulla stessa nemesi e aumentare l'iperbolebugie di ... Sui migranti primo test europeo per Meloni: cosa prevede l'ultima proposta Ue