Huawei Nova Y61 è il nuovo entry-level del produttore cinese

Dopo aver lanciato la scorsa settimana lo smartphoneY61 sul mercato globale,è tornata con un nuovo dispositivo entry - level, il MatePad SE 10.4, che presenta diverse caratteristiche degne di nota come il display 2K, il chipset ...... via China Telecom, gli smartphone Hi10 Pro e Hi10 ,ha annunciato un nuovo smartphone, di fascia bassa, rappresentato dalloY61. Il nuovoY61 misura 164.28 ...Huawei ha appena svelato un nuovo mediogamma low-cost per il mercato cinese; si chiama Nova Y61. Scopriamolo insieme.Huawei ha silenziosamente lanciato un nuovo entry-level. Si tratta di Nova Y61, uno smartphone che verrà reso disponibile a livello globale.