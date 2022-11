Highlights e gol Bayer Leverkusen-Club Brugge 0-0 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 1 novembre 2022) Ilcone gol di0-0, partita valida per la sesta e ultima giornata del girone B della. Termina a reti bianche il match della BayArena, con i padroni di casa che comunque strappano il pass per l’Europagrazie alla contemporanea sconfitta dell’Atletico Madrid. Ilinvece accede agli ottavi come seconda forza del girone. GLISportFace.

Il video condi Porto - Atletico Madrid 2 - 1 , match valevole per la sesta e ultima giornata del girone B della Champions League 2022/2023 . Altra sconfitta per gli uomini di Simeone, che sono ...Le pagelle edi Lecce - Juventus, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2022/2023: Fagioli ... un minuto nel primo tempo e 5 nella ripresa Assist: Iling - Juniorvittoria: ...Video Verona Roma regala emozioni, gol e gioie ai tifosi delle due squadre. Cronaca, tabellino ed highlights del match di Serie A.Il primo gol italiano in stagione del Bologna vale la prima vittoria in trasferta per la squadra di Thiago Motta. Riccardo Orsolini entra dalla panchina e decide il match al 73' dopo il rigore di Peta ...