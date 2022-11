Halloween | sequestrati maschere | costumi lanterne non regolari Considerati pericolosi

(Di martedì 1 novembre 2022) Prodottiper la notte di, soprattutto per i bambini., giocattoli,, scheletri, trucchi, in concomitanza dei festeggiamenti di, per un totale di 10.000 prodotti commercializzati sul territorio provinciale di Siena L'articolo proviene da Firenze Post.

Con l'arrivo dila lente di ingrandimento della guardia di finanza, in contrasto a contraffazione e abusivismo commerciale, si è soffermata sui prodotti dedicati alla festività più paurosa dell'anno. Nel ...Migliaia di prodotti a temasono statiquest'oggi dalla Polizia Locale di Reggio Calabria a seguito di un controllo svolto presso un negozio gestito da un cittadino cinese. Il sequestro ha riguardato sia ...Prodotti pericolosi per la notte di Halloween, soprattutto per i bambini. Maschere, giocattoli, costumi, lanterne, scheletri, trucchi, in concomitanza dei festeggiamenti di Halloween, per un totale di ...I controlli a tappeto dei carabinieri hanno portato a diverse denunce in stato di libertà sul territorio di Gioia Tauro ...