Guerra Russia-Ucraina | Putin | “L’accordo sul grano è per noi sospeso e non risolto” Kiev bombardata resta senz’acqua e senza elettricità Il mistero della “spia russa” arrestata in Norvegia

... ha detto, per poi aggiungere che "oggi non abbiamo motivo di credere che lavoglia trascinare la Norvegia o qualsiasi altro Paese direttamente in, ma lain Ucraina rende ...Il presidente ha chiesto alle grandi compagnie petrolifere di 'smettere di trarre profitti dalla' in Ucraina, ricordando che da quando laha invaso il Paese i prezzi della benzina negli ...Gli ispettori dell'Aiea hanno iniziato, e termineranno presto, la verifica delle attività di due siti in Ucraina, su richiesta di Kiev accusata dal presidente russo Vladimir Putin di aver cancellato ...Alla faccia delle sanzioni: dopo l’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, l’interscambio commerciale di Mosca non è calato, al contrario è aumentato. A beneficiarne non sono stati solo Cin ...