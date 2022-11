Guerra Russia-Ucraina | crolla il prezzo del gas Erdogan a Putin | “Risolvere la questione del grano” Il Cremlino | “Presto nuove accuse a Londra sul Nord Stream” Batterie di missili in Bielorussia

01 nov 13:15 Allarme a Zaporizhzhia 01 nov 12:54 Erdogan parlerà con Putin e Zelensky di accordo sul grano Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan discutera' con gli omologhi die Ucraina, ...Il miliardario Oleg Trinkov, banchiere e imprenditore nato in, fondatore della nota Tinkoff Bank, ha deciso di rinunciare alla nazionalità russa in segno di protesta contro lain Ucraina. Lo ha comunicato lui stesso via Instagram, in quella che ...L'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, ha accusato le potenze occidentali di spingere il mondo verso una "guerra globale" che può essere evitata ...ha deciso di rinunciare alla nazionalità russa in segno di protesta contro la guerra in Ucraina. Lo ha comunicato lui stesso via Instagram, in quella che sembra anche un'esortazione ad altri facoltosi ...