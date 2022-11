Guerra in Ucraina | Aiea | ' Nella centrale di Zaporizhzhia un reattore è senza energia'

(Di martedì 1 novembre 2022) Bomba sporca: ispettori al lavoro in due siti ucraini. Russia conferma sospensione accordo per esportazione ...

Bomba sporca: ispettori al lavoro in due siti ucraini. Russia conferma sospensione accordo per esportazione ...Diffondere una cultura militaresca nella nostra società che (se dovesse passare) diminuirebbe l'opposizione allaine allenterebbe l'attenzione sulla stipula di nuovi contratti con i ...L’Ucraina sta vivendo una nuova, drammatica fase della guerra. E’ partito in Ucraina il razionamento dell’energia elettrica. Intervento necessario dopo che gli attacchi russi hanno distrutto “ in una ...La guerra in ucraina è al 251esimo giorno. Mentre Putin sospendeva gli accordi di Istanbul sul grano, bombe russe sono cadute sul Donetsk ...