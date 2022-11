Grotte marziane cercansi | gli scienziati individuano almeno 9 caverne adatte a ospitare gli esseri umani nel futuro

Leggi su open.online

(Di martedì 1 novembre 2022). Un team di ricercatori della Geological Society of America (GSA) ha identificato nove di quelle che si ritengono essere lepiù vivibili sulla superficie di Marte, mentre si ricercano spazi sufficientemente grandi per poteri futuri esploratori spaziali, come riportato dal New York Times. Il Pianeta Rosso è un luogo ostile: le temperature possono scendere sotto i 148 gradi Fahrenheit, mentre l’atmosfera è sottile e non è presente nessuno strato di ozono. Marte non ha infatti nessuno strato difensivo contro le radiazioni solari, oltre a essere un pianeta che corre un alto rischio di essere colpito da meteoriti. Di conseguenza, glisono alla ricerca di, o comunque di porzioni di sottosuolo che permettano alle ...