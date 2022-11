Grande Fratello Vip | irresistibile Antonella Fiordelisi | femme fatale corteggiata da Higuaín | Totti | Zaniolo e De Martino

(Di martedì 1 novembre 2022) Tutti pazzi per: l'influencer milanese, tra i Vipponi del Gf Vip 7, oggi vicina a Edoardo Donnamaria, è stata corteggiatissima.

Tra le protagoniste indiscusse della settima edizione delVip , Antonella Fiordelisi , sembra faccia impazzire davvero tutti, dentro e fuori la Casa. Gf Vip: Antonella Fiordelisi fa impazzire tutti: da Francesco Totti a Gonzalo Higuaín Oggi, ...Non c'è quindi necessità di attivare una sorta di '' che intercetti tutto e tutti ma certamente di potenziare le attività di controllo su alcuni aspetti della rete che sono ...Ginevra Lamborghini viene accusata di aver dato un “palo” ad Antonino Spinalbese: arriva la sua replica sui social.È martedì e per i Vipponi è arrivato il momento di fare la spesa! I concorrenti vengono convocati in salone e George e Nikita leggono un comunicato: Grande Fratello vi comunica questa settimana il ...