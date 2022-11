Grana Navigator | 1 500 persone appese a un filo Il Ministero | Proroga impossibile

la Repubblica

... voci che animano anche il dibattito politico, dal ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone si spiega in un comunicato che "la proroga deinon è tecnicamente possibile ". Servirebbe,...Ecco che allora il direttore del ministero del Lavoro - Anita Pisarro - ha scritto, il 28 ottobre scorso, a tutte le Regioni che ancora impiegano inei loro centri per l'impiego per sapere ... Reddito, grana navigator per il governo Meloni. Il ministero: "Contratti non prorogabili" Il governo guidato da Giorgia Meloni ha un nuovo nodo non da poco da sciogliere: quello sulla sorte dei circa 1.500 navigator incaricati di assistere i ..."Non è un invito a confermarli, solo una ricognizione", spiegano dal dicastero del Lavoro. La decisione è nelle mani dei governatori.