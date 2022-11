Governo | scontro sulla legge anti-rave Letta | “Così si limita la libertà dei cittadini Un pretesto per punire chi manifesta” Conte | “Norma da stato di polizia”

Letta: "Ilritiri la norma sui rave " "Ilritiri il primo comma dell'art434bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore. I rave non c'entrano nulla con una norma simile. È ...L'occasione rappresentata dalle nomine dei nuovi sottosegretari delpresieduto da Giorgia ... ma sarebbero stati i reggini ad avvertire l'alta responsabilità di costruirlo,dopo,...'La norma anti-rave illegali interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi tali ...Non si placano le polemiche. Letta: 'In discussione la libertà dei cittadini'. Salvini: "Indietro non si torna". Fonti del ministero dell'Interno: "La norma non lede la libertà di manifestare". Proseg ...