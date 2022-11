Governo | ecco cosa si è deciso su Covid | Rave Party e Ergastolo ostativo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 novembre 2022) nell’ultimo Consiglio dei Ministri Nell’ultimo Consiglio dei ministri, ilMeloni ha approvato delle norme in tema di Giustizia,. Dopo le anticipazioni fatte nella Conferenza stampa, oggi sono stati resi noti i dettagli. Su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della salute Orazio Schillaci, è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. Giustizia: Il testo dà seguito alla sollecitazione al Parlamento contenuta nell’ordinanza n. 97 del 2021 ...