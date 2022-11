Giovanbattista Fazzolari – Chi è il Gianni Letta di Giorgia Meloni | l’auto vinta al Fantacalcio | i tweet su Mattarella e la passione per il poligono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) L’intuizione giusta diaveva una maglia rosanero del Palermo calcio: quella di Fabio Simplicio, centrocampista brasiliano che in Sicilia ricordano ancora con affetto. È grazie a una doppietta di Simplicio all’Udinese chevinse il, il popolare gioco della Gazzetta dello Sport. Era il 2009 e in palio c’era addirittura un’automobile, una Kia New Carnival che ildivinse senza mai essere davvero attratto dal pallone: più del calcio, spiegò, lo appassionavano i numeri e le statistiche. “Non tifo nessuna squadra e questo mi aiuta, ma ho riflettuto molto, soprattutto dopo che mi sono ritrovato in testa alla terza giornata: lì ho capito che potevo farcela. È la prova che tutti possono ...