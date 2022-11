Ginnastica | Nicola Bartolini si regala un’altra chance | il Campione del Mondo in finale | avversari da urlo Medaglia possibile?

(Di martedì 1 novembre 2022)è riuscito a qualificarsi per laal corpo libero dei Mondiali 2022 diartistica. L’azzurro ha staccato il biglietto con l’ottavo e ultimo punteggio utile: un complessivo 14.433 frutto di un D Score di 5.9 (il più basso tra gli ammessi all’atto conclusivo) e di un’esecuzione di 8.533 (la quarta in assoluto). Il sardo non ha sfoderato tutta la sua proverbiale precisione a cui ci ha abituato nelle ultime stagioni, ma ha superato il taglio con qualche brivido e sabato pomeriggio si ripartirà da zero. Ildelin carica ha a disposizione unaper salire nuovamente sul podio dopo l’apoteosi di Kitakyushu, con la consapevolezza che dovrà vedersela controdi lusso a Liverpool (Gran Bretagna). Il ...

