Ginnastica | Italia zavorrata da 5 cadute ai Mondiali | le Fate si fermano a ridosso del podio | pass olimpico rinviato Trionfo USA

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022)da cinque, incappata in una prova troppo fallosa rispetto alle aspettative, eppure quinta a un punto dalla medaglia di bronzo… Questa è la sintesi estrema della gara dell’, che ha sfiorato il colpaccio nella Finale a Squadre dei2022 diartistica. Martina Maggio ha messo piede a terra per due volte alle parallele (11.700), sugli staggi è scivolata anche Alice D’Amato (13.500), Martina Maggio è andata in crisi anche alla trave (12.900) e poi Manila Esposito ha messo le mani a terra sulla diagonale di chiusura al corpo libero (11.600). Il tutto con le assenze di Asia D’Amato e Angela Andreoli, che due mesi fa erano risultate determinanti per ilagli Europei. Le ragazze del CT Enrico Casella torneranno in albergo con tanto amaro in bocca, ...