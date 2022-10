Ginnastica artistica | Italia in Finale ai Mondiali! Impresa storica dei Moschettieri Bartolini ce la fa al corpo libero

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) L’maschile ha firmato una mirabolanteai Mondiali 2022 die si è qualificata allaa Squadre. Si tratta di un’antologica per il movimento tricolore, perché nel Terzo Millennio (ovvero da quando l’atto conclusivo è stato allargato a otto compagini) la nostra Nazionale non era mai riuscita a guadagnarsi il biglietto per la gara che assegna le medaglie nella prova che premia la profondità e la validità del movimento ginnico di un intero Paese. Figuriamoci che bisogna risalire al 1962 per trovare un quinto posto (si gareggiava ancora con il sistema degli esercizi obbligatori…), mentre le uniche medaglie sono i tre bronzi giunti all’inizio del Secolo scorso (1909, 1911, 1913). I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro torneranno in pedana a ...