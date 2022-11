GF Vip 7 | il crollo emotivo dopo la diretta | abbandonerà anche lei la casa? – VIDEO

(Di martedì 1 novembre 2022)la tredicesima puntata del GF Vip 7 del 31 ottobre, una vippona ha avuto un vero e propriolei lapiù spiata d’Italia? Ecco ilche mostra come si stava nascondendo fra le lacrime. Durante la tredicesima puntata del GF Vip 7 non sono più entrati i nuovi L'articolo proviene da Inews24.it.

Grande Fratello

Gli ascolti tv di lunedì 31 ottobre 2022 evidenziano ildi spettatori per Sopravvissuti, la fiction con Lino Guanciale che si avvia verso il gran ...in prime time anche il Grande Fratello...Addio al litorale dei. Il rischio che nella prossima stagione balneare sia impossibile raggiungere le spiagge dorate di Sabaudia è concreto. La strada Lungomare è crollata in più punti, è stata chiusa e si prevedono ... Il crollo emotivo emotivo di Carolina Marconi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 La puntata di lunedì 31 ottobre è stata molto difficile per Carolina. La donna ha dovuto fronteggiare vari attacchi ed è anche finita in Nomination. Al termine della diretta, Carolina ha un crollo emo ...Uno degli uomini che ha attirato maggiormente l'attenzione nella casa del Grande Fratello è stato proprio Marco Bellavia. Ma qual è il motivo del suo crollo