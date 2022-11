Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sotto il piumone | la reazione di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

(Di martedì 1 novembre 2022) Tra i protagonisti più seguiti di questo Gf Vip 7 ci sono, conosciuti sui social come Dannalisi, e sicuramente ancheDe, che nell’ultimo periodo non riescono proprio a stare lontani. Nella diretta di ieri sera ci sono stati nuovi scontri traed, culminato con le nomination che i due ragazzi si sono scambiate reciprocamente. Nel post puntatasi sono ritrovati nuovamentele coperte ed è nato un siparietto divertente. Primaha ironizzato sul movimento del, poiha scherzato con ...

Grande Fratello7, 13a puntata: i nominati L'ultimo appuntamento all'insegna del Grande Fratelloha regalato numerosi momenti degni di nota, come la storia toccante die la sorpresa ...Gelo in studio Il dolore diDurante la puntata di lunedì 31 ottobre del GFha raccontato della sua infanzia difficile dalla separazione dei suoi genitori fino alla morte del ...Alfonso Signorini ha deciso di far scoprire un altro lato del bell'Antonio. Un lato umano, che pochi fino a oggi conoscevano. Si parla della mamma di Antonino Spinalbese e della scomparsa di ...La storia di Antonino Spinalbese ha colpito molto il pubblico. Dietro le luci patinate c'è un'infanzia dolorosa. L'ex compagno di Belen ha perso il papà, morto ...