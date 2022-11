Furbetti del conto | su Fb foto della coppia che ' dimentica' di pagare a Martina Franca

Gazzetta del Sud

"Cena indimenticabile ma vi siete dimenticati di pagare". E' il post che ha pubblicato su Facebook un ristoratore di Martina Franca (Taranto) corredandolo delle foto di una coppia seduta al tavolo suo locale. Che ha cenato e poi, secondo il ristoratore, si è dileguata senza saldare il conto. Le foto sono state ricavate dall'apparecchio di videosorveglianza e pubblicate sul social.