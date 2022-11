Fuori dal coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | martedì 1 novembre 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) Questa sera,, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 1. Lee glidiChi fa affari sulla pelle degli italiani? Dal caro energia alla sanità ...

...per risolvere Bolsonaro tace mentre, sulle strade del Brasile, infuria la rabbia dei "bolsonaristi". Il presidente non ha ancora ammesso la sconfitta alle elezioni di domenica , vinte...Un segmento nettamente diverso rispetto precedenti, siapunto di vista visivo che da quello ...il processo di elaborazione del lutto finisce per rivelare sempre i fantasmi che vivono dentro e...Nella piattaforma streaming di Apple "Stelle" si è piazzato dietro Cesare Cremonini e Giordana Angi. La cantante ha anche festeggiato il 38esimo compleanno rivolgendosi ai suoi fan: “Queste canzoni mi ...Nutella batte Facebook. Giovanni Ferrero supera Mark Zuckerberg nella classifica dei super paperoni mondiali, redatta dal Billionaires Index. L'imprenditore italiano si posiziona ...