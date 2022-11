Frank Matano | «Il mio nuovo show è tutto da ridere»

(Di martedì 1 novembre 2022) Quattro comici tra i più amati dal pubblico, sketch e challenge totalmente improvvisate, un conduttore che più imprevedibile non si può. Dopo il clamoroso successo di LoL-Chi ride è fuori, Prime Video torna a scommettere sui campioni della comedy all’italiana e lo fa con Prova Prova Sa Sa, ildisponibile dal 2 novembre, affidandolo alla guida (spericolata) di. Il risultato?da, ça va sans dire, con Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone pronti a sfidarsi in un duello all’ultima improvvisazione. «Sarò la loro spalla, il loro complice ma anche un “arbitro” un po’ sadico pronto ad infierire quando li vedo in difficoltà», raccontaa Panorama.it, svelando il meccanismo e le curiosità dello ...

