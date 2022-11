Formazioni ufficiali Liverpool-Napoli | Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Ledi, sfida valida per la sesta e ultima giornata del gruppo A di. Tutti i verdetti sono già definiti, ma non per questo la partita perde di fascino: infatti, per la formazione di Luciano Spalletti si può considerare un ottimo, ulteriore, “allenamento” in vista degli ottavi di finale, dove i partenopei proveranno a confermare quanto di buono fatto vedere in questa prima fase della competizione. Inoltre, non si può abbassare la concentrazione per evitare di perdere il primo posto in classifica, dopo il 4-1 del Maradona. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 1 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....