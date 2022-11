Fiorello su Instagram dopo le polemiche | «Nessun giornalista del Tg1 è stato maltrattato per questa diretta» – Il video

Nei primi attimi della sua diretta quotidiana su, il pensiero diva ai giornalisti della Rai con cui negli ultimi tempi aveva avuto qualche indiretta diatriba in merito al suo nuovo programma mattutino. "Per questa diretta nessun ...'Per questa diretta nessun giornalista del Tg1 è stato maltrattato'. Rosario, in apertura della diretta quotidiana sucon cui sta 'rodando' il ritorno in Rai con 'Viva Rai2', ha ironizzato sulla redazione del Tg1, che nelle scorse settimane aveva protestato ...“Per questa diretta nessun giornalista del Tg1 è stato maltrattato”. Rosario Fiorello, in apertura della diretta quotidiana su Instagram con cui sta ‘rodando’ il ritorno in Rai con ‘Viva Rai2’, ha ..."Per questa diretta nessun giornalista del Tg1 è stato maltrattato". Rosario Fiorello, in apertura della diretta quotidiana su Instagram con cui sta ‘rodando’ il ritorno in Rai con ‘Viva Rai2’, ha ...