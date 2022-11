Fare l’orto contro il caro bollette | ecco come risparmiare coltivando

Leggi su lilymag

(Di martedì 1 novembre 2022) In tempo di crisie l’autoproduzione tornano di moda: vale la pena preparare il terreno e cominciare adesso per avere un buon raccolto l’anno prossimo. Scopriamo i consigli di Matteo Cereda (autore di Orto Da Coltivare) per coltivare risparmiando,facevano i nostri nonni.è un hobby che viene fatto soprattutto per passione, ma in questi tempi di crisi potrebbe anche tornare a essere un modo perè sempre stato per i nostri nonni. Possiamo decidere di coltivare per combattere ile l’inflazione che stiamo vedendo salire negli ultimi mesi. L’autoproduzione di beni di prima necessitàfrutta e verdura è alla portata di chiunque abbia a disposizione un pezzo di terra. Ma consi ...