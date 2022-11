F Romano pubblica | Nuovo infortunio muscolare per Romelu Lukaku | che ora salterà la gara di Champions League…

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 novembre 2022)per, dato che orala partita diLeague contro il Bayern. #Inter, dovrebbe essere in forma per la Coppa del Mondo — dopo il secondonegli ultimi due mesi. Completerà al 100% la stagione in prestito in corso all’Inter dal Chelsea. pic.twitter.com/ENCQ38rtJ2 — Fabrizio(@Fabrizio) 31 ottobre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.