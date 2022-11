Empoli-Sassuolo | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 novembre 2022) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I toscani sono reduci da due sconfitte consecutive, mentre i neroverdi hanno rimediato una pesante ko a Napoli dopo il successo ottenuto contro il Verona. Empòli-si giocherà sabato 5 novembre 2022 alle ore 18 presso lo stadio Castellani.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa rimarranno fedeli al 4-3-1-2 con Vicario in porta, Stojanovic, De Winter, Luperto, e Parisi in difesa.A centrocampo, agiranno Marin, Bandinelli e Haas. In avanti, Bajarami dietro le punte Destro e Lammers. 4-3-3 per Dionisi che potrebbe recuperare Berardi in attacco con Pinamonti e Traore’. A centrocampo, Frattesi, Lopez e Thorstevedt. In difesa, a guardia del portiere Consigli, ci saranno Tolojan, Erlic, Ferrari e ...